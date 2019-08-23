Омбудсмен России Москалькова прилетела в Киев

В Киеве Татьяна Москалькова будет только день.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на комментарий посольства России в Украине.

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"Татьяна Москалькова прилетела в Киев", – сказали в дипломатическом представительстве, отметив, что в украинской столице она будет только день.

О цели визита не рассказали.

Как сообщал УНИАН, Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по обмену заключенных и задержанных людей. Обмен удерживаемыми может состояться до конца августа.

Собеседник "Коммерсанта" в окружении президента Украины сообщил, что договоренность об обмене была достигнута после первой телефонной беседы президентов РФ и Украины 11 июля.