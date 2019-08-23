цей матеріал доступний українською

Омбудсмен России Москалькова прилетела в Киев

11:05, 23 августа 2019
Политика
118 0
О цели визита российского омбудсмена в посольстве РФ не рассказывают / Фото УНИАН

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на комментарий посольства России в Украине.

Читайте такжеРусское дело против пленных украинских моряков перешло в новую стадию – адвокат

"Татьяна Москалькова прилетела в Киев", – сказали в дипломатическом представительстве, отметив, что в украинской столице она будет только день.

О цели визита не рассказали.

Как сообщал УНИАН, Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по обмену заключенных и задержанных людей. Обмен удерживаемыми может состояться до конца августа.

Собеседник "Коммерсанта" в окружении президента Украины сообщил, что договоренность об обмене была достигнута после первой телефонной беседы президентов РФ и Украины 11 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Возможный обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Россия#омбудсмен#обмен пленными