Денисова и Москалькова намерены обменяться списками лишенных свободы украинцев и россиян

Украинский и российский омбудсмены завтра в Москве продолжат работать над возвращением граждан своих стран на родину.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова завтра, 16 июля, намерены обменяться списками граждан Украины и РФ, которые содержатся в местах лишения свободы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Денисова сказала на совместной с Москальковой прес-конференции в Киеве.

Денисова сообщила, что сотрудничество с российской коллегой продолжится, в частности, сейчас идет речь о необходимости передачи списков граждан обеих стран, которые удерживаются на территории России и Украины. "Мы проведем верификацию этих граждан", - сказала Денисова.

В этой связи она отметила, что продолжатся встречи для разработки механизмов возвращения удерживаемых граждан. "Завтра, я надеюсь, при нашей встрече, мы обменяемся списками наших граждан, которые находятся на территориях Украины и России в местах несвободы", - сказала Денисова.

Как сообщал УНИАН, Москалькова на пресс-конференции заявила, что работа омбудсменов по возврату удерживаемых лиц продолжится завтра в Москве.