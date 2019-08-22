В Евросоюзе о возможном возвращении России в G7: Будет признаком слабости

В ЕС отмечают, что причины исключения Москвы из клуба остаются в силе.

Европейский Союз выступил против возможного безусловного возвращения Российской Федерации в «Большую семерку» (G7).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

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По словам высокопоставленного чиновника в Брюсселе, пожелавшего остаться неназванным, причины исключения Москвы из клуба остаются в силе.

«Любое предложение о безусловном возврате будет контрпродуктивным и признаком слабости», - заявил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что «бесспорно» поддержал бы возвращение России в «Большую семерку».

Посольство Украины в США высказало обеспокоенность предположениями президента США Дональда Трампа относительно возможности возвращения РФ в «Большую семерку».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Россия может вернуться в «Большую семерку» только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.