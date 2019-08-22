Зеленский прокомментировал возможность восстановления членства РФ в G8

Президент также поблагодарил страны, которые последовательно поддерживают Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую восьмерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский.

Президент также поблагодарил страны, которые последовательно поддерживают Украину.

Напомним, что правительство Германии выступило против возвращения России в круг развитых стран G8. Против также высказалась Великобритания.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что «бесспорно» поддержал бы возвращение России в Большую восьмерку (G8).

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В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма. С того времени представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в Большой восьмерке связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией минских соглашений, предусматривающих прекращение конфликта на Донбассе.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.