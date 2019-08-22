В «Слуге народа» рассказали о намерениях забрать почти все комитеты в Раде

По убеждению Руслана Стефанчука, каждая партия должна быть пропорционально представлена в комитетах.

Политическая партия «Слуга народа» хочет возглавить 21 комитет в будущей Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде, член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук журналистам в Киеве.

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«Мы предложили математические квоты по заполняемости тех или иных комитетов. Я думаю, что сегодня мы продолжим эту дискуссию ... мы очень бы хотели, чтобы те принципы, о которых мы сказали, - это принцип пропорциональности и профессионализма - были соблюдены при распределении комитетов. Не может быть так, что партия заявляет, что у нее 15 профессионалов по одному направлению, но она не будет заполнять другие комитеты - такого не будет», - сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что каждая партия должна быть пропорционально представлена в каждом комитете.

«Мы практически уже завершили свой распределение по тем комитетах, которые в соответствии с пропорциями должны быть переданы нам. Мы ничего не предлагаем, мы говорим о том, что есть понимание представительства в комитетах, в руководстве комитетов, оно связано в первую очередь с тем, что те 5 руководящих должностей, в которые входит председатель комитета, первый заместитель, секретарь и еще два заместителя должны быть распределены в соответствии с квотами», - добавил представитель президента в ВР.

«Мы то, что мы претендуем, уже определили, мы показали - это, если не ошибаюсь, 21 комитет мы хотели бы взять председательство и взять обычных двух заместителей. По другим - первый заместитель и секретарь - мы готовы передать на решение наших коллег... Два или три комитета мы передадим для председательства (другим партиям - УНИАН)», - подытожил Стефанчук.

Отвечая на вопрос, какие комитеты может возглавить оппозиция, представитель президента в Верховной Раде сказал: «Я думаю, что речь может идти о комитете свободы слова, комитете прав человека, который связан также с Донбассом, Крымом и национальными меньшинствами, и, возможно, речь может идти о комитете молодежи и спорта и должности второго вице-спикера».

Как сообщал УНИАН, в будущей Верховной Раде будет 23 комитеты. В партии "Слуга народа", которая получила большинство на парламентских выборах, осуществили распределение мест в комитетах между партиями и беспартийными.