В партии "Слуга народа" определились с количеством мест в будущих комитетах Рады (документ)

Ожидаемо, что пропрезидентская политсила заберет себе большинство мест.

В будущей Верховной Раде будет 23 комитета. В партии "Слуга народа", которая получила большинство на выборах, осуществили распределение мест в комитетах между партиями и беспартийными.

Информацию о распределении мест обнародовала в Facebook вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, будущая нардеп (№10 в списке партии Петра Порошенко "Европейская солидарность") Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она сетует, что "Слуга народа" не учла решение первого заседания подготовительной группы и сделала распределение мест в комитетах по своему усмотрению.

Читайте такжеНовоизбранные депутаты предлагают создать 23 комитета в новой Раде

"Пренебрегая совместным решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должно быть не "не меньше", а "не больше", чем семь человек, в то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов. Этот вопрос не только нарушение основ демократии и этики, а, в первую очередь, игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в предыдущем парламенте было 27 комитетов.