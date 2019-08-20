НАБУ допросит Богдана из-за его заявления о предложении представителя «смотрящих» Киева «делить» бюджет столицы

В Бюро заявляют, что без показаний Андрея Богдана расследование будет невозможным.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что Бюро планирует допросить руководителя Офиса президента Андрея Богдана после заявления о приходе представителя якобы от одного из «смотрящих» Киева с предложением разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал журналистам.

Он отметил, что городской председатель Киева Виталий Кличко уже приходил на допрос.

Вместе с тем, он сказал, что планируется допрос руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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"Планируется допрос. Без показов Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - заявил Сытник.

При этом, он не сказал, когда состоится следующий допрос.

Как сообщал УНИАН, 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту главы КГГА Виталия Кличко.

1 августа мэр Киева Кличко обратился в НАБУ с просьбой проверить заявление главы Офиса президента Богдана о попытке подкупа в его интересах.

5 августа НАБУ открыло дело относительно возможной попытки подкупа Богдана за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко.

9 августа директор НАБУ Артем Сытник анонсировал в ближайшее время допрос Кличко по делу относительно возможного предложения 20 млн долларов взятки руководителю Офиса президента Богдану за сохранение на посту.

Кличко 14 августа свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по его обращению в связи с заявлением руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

В своем комментарии мэр Киева отметил, что подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

«Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду», - сказал Кличко.