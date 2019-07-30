Богдан заявил, что к нему приходил представитель "смотрящих" Киева и предлагал "делить" бюджет столицы

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что обратится по этому поводу в правоохранительные органы.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение в должности председателя КГГА Виталия Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

«Несколько дней назад на меня выходил один из адвокатов, представившийся адвокатом одного из таких «смотрящих», который мешает господину Кличко эффективно управлять городом, и высказал такое предложение, что работа с местным бюджетом Киевского городского совета и КГГА позволяет им получать 40 млн долларов США в год. Попросил не трогать все-таки председателя КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам», - заявил он.

Читайте такжеКличко рассказал о двух встречах с Зеленским и нескольких – с Богданом

«К сожалению, поскольку я не был готов к такой встрече, мне не удалось зафиксировать такие данные», - отметил он, добавив, что обратится по этому поводу в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, Богдан направил правительству письмо, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя КГГА Кличко.

"Согласно закону "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - подчеркнул заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность главы Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

"Соответственно, премьер-министр должен выполнить требование закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

При этом он отметил, что Гройсман внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА.