На Грымчака следствие вышло случайно, при расследовании покушения на Чорновол - Горбатюк

Руководитель Управления спецрасследований ГПУ уточнил, что "это новое преступление, не связанное с избиением Чорновол, но он выявлен в ходе расследования преступления против нее".

На заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака следствие вышло случайно, в ходе расследования дела о покушении на народного депутата Татьяну Чорновол 25 декабря 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

По словам Горбатюк, следователи, расследуя покушение на Черновол, наткнулись на информацию о другом преступлении, в котором фигурирует Грымчак.

"Мы расследовали избиение Чорновол, проверяли лицо на причастность к этому преступлению. Это лицо непосредственно подозревается в причастности к избиению Чорновол, и во время его документирования получили информацию, что совершается новое преступление, и оказалось, что к нему причастен Грымчак. То есть, это новое преступление, не связано с избиением Чорновол, но он выявлен в ходе расследования преступления против нее", - пояснил Горбатюк.

В свою очередь прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской добавил, что в практике расследований преступлений времен Майдана это не уникальный случай, и уже были подобные случаи.

По его словам, "существует дело, где уже есть приговор. Она касается одного из "титушек", в отношении которого велись негласные следственно-розыскные действия, и выяснилось, что этот человек в 2017 году торговал наркотиками. И хотя это не связано с Майданом, мы зафиксировали это преступление, и человек в дальнейшем был осужден не только за майдановские преступления, но и за торговлю наркотиками".

Как добавил Горбатюк, по схожей схеме были наказаны пограничник и родственники одного из "беркутовцев", которые помогли этому "беркутовцу" бежать в Беларусь.

Кроме того, Донской объяснил, почему санкцию на следственные действия в отношении Грымчака дал суд в Чернигове. Он заявил, что обратились в суд в Чернигове, поскольку был риск утечки информации из киевских судов, а также из Генеральной прокуратуры. "Были случаи, когда мы берем санкцию на негласные следственно-розыскные действия, а затем выясняем, что обвиняемый узнавал об этом. Разумеется, что такое расследование неэффективно. Именно поэтому был изменен орган досудебного расследования и, соответственно, и суд, который дает санкцию на негласные следственно-розыскные действия", - сказал Донской.

Читайте такжеСМИ сообщили, с каким делом может быть связано задержание Грымчака

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника во время получения взятки.

"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны с поличным", - сообщили в СБУ.

Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что арест Грымчака санкционировал генеральный прокурор Юрий Луценко. "Согласно материалам дела, сообщают источники, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Это управление, возглавляемое Александром Епифановым, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - строительство незаконно. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Гримчак выступил посредником в решении коррупционного вопрос", - отметил Бутусов.

Сегодня, 15 августа, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности этого министерства.

В Минкульте подчеркнули непричастность своих должностных лиц к "делу Грымчака". Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений во вопросах градостроительных преобразований работниками Минкультуры в ведомстве называют "безосновательными и надуманными, которые не базируются ни на одной из норм права".