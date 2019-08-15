Минкульт заявляет о непричастности своих должностных лиц к "делу Грымчака"

Как подчеркивают в Минкульте, любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются «безосновательными, надуманными и не базируются ни на одной из норм права».

Министерство культуры Украины заявляет о непричастности своих должностных лиц к делу о вымогательстве взятки со стороны заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника.

Об этом говорится в разъяснении министерства.

«С 1 января 2019 года, со вступлением в силу изменений в действующее законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана, Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе, г. Киева», - говорится в разъяснении.

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Поэтому, как отмечают в Минкульте, любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры является «безосновательными, надуманными и не базируются ни на одной из норм права».

Кроме того, указывается, что министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе, в г.Киеве.

Как сообщал УНИАН 14 августа правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Грымчака и его помощника при получении взятки.

«Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны с поличным, - отметили в СБУ.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что арест Грымчака санкционировал генеральный прокурор Юрий Луценко. «Согласно материалам дела, сообщают источники, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Это управление, возглавляемое Александром Епифановым, давно известное торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - строительство незаконно. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса», - отметил Бутусов.

Сегодня, 15 августа, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности этого министерства.