Грымчак задержан при получении денег от застройщика за влияние на управление Минкульта - журналист

Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу, считает Юрий Бутусов.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак задержан при получении взятки в 480 тысяч долларов.

При этом это был первый взнос, всего Грымчак потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов. Об этом главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook.

"Один из самых поразительных моментов - генеральный прокурор Юрий Луценко, у которого Грымчак работал помощником в свое время, оказывается, санкционировал арест. И сам сразу после задержания заявил в фейсбуке, что основания для задержания и предъявления подозрения есть! Молниеносная скорость - которая говорит о какой-то убедительной доказательной базе. Генеральная прокуратура, которая приняла участие в задержании, информацию не "слила", - пишет журналист.

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Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.Нет, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры.

"Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - пишет Бутусов.

Операцию по Грымчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, а также управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

"Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", - подытожил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за получение взятки.

Одна из статей, по которой Грымчака подозревают в совершении преступления, - ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).

Ранее жена Юрия Грымчака на странице в Facebook сообщила, что прокуроры проводят обыск в квартире заместителя министра и хотят его задержать.