В оккупационной власти Крыма обвинили Джемилева в подрыве авторитета Эрдогана

Председатель так называемого "Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым" Заур Смирнов заявил, что главная цель проведения Всемирного конгресса крымских татар в Турции - подорвать авторитет Тайипа Эрдогана на международной арене и втянуть его в конфронтацию с Российской Федерацией, передает Крым.Реалии.

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«Давний противник турецкого премьера Эрдогана Фетхуллах Гюллен стоит за многими политическими заговорами и проживает сегодня в Соединенных Штатах Америки. С ним активно сотрудничает экс-лидер меджлиса Мустафа Джемилев, который преследует однозначные интересы - подорвать авторитет Эрдогана на международном уровне и втянуть его в конфронтацию, в данном случае с Российской Федерацией», - заявил Заур Смирнов.

В Турции с 31 июля по 2 августа планируют провести Всемирный конгресс крымских татар. Для организации конгресса Анкару посетили национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, его заместитель Аслан Омер Киримли, советник председателя Меджлиса Исмет Юксель, а также активист национального движения крымских татар Синавер Кадыров.

В феврале 2015 43 крымскотатарские организации Турции приняли решение объединить свои усилия и сотрудничать в рамках единой платформы.