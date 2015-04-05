Всемирный конгресс крымских татар планируют провести летом в Турции

Решение об организации конгресса было принято по итогам заседания платформы крымскотатарских организаций Турции, который проходит в Анкаре, передает Крым.Реалии.

В каком именно городе состоится второй съезд Всемирного конгресса крымских татар пока неизвестно.

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В текущем заседании принимает участие национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, его заместитель Аслан Омер Кырымлы, советник главы Меджлиса Исмет Юксель, а также активист национального движения крымских татар Синавер Кадыров.

В феврале 2015 года 43 крымскотатарские организации Турции приняли решение объединить свои усилия и сотрудничать в рамках единой платформы.