Следственная комиссия по расследованию повышения тарифов ЖКХ не спасет людей от бедности - депутат

Об этом заявил член депутатской группы Андрей Шипко.

«Создание ВСК не спасет людей от бедности», - сказал он, комментируя инициативу трех парламентских фракций по созданию временной следственной комиссии по расследованию законности решения о повышении жилищно-коммунальных тарифов для населения.

«Я прекрасно понимаю, что такое временная комиссия и как она работает. Деятельность ВСК - процесс не одного дня и до отмены норм по тарифам людям нужно будет еще дожить», - отметил депутат.

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По его словам, сегодня в первую очередь необходимо отсрочить повышение тарифов ЖКХ.

«Сейчас не время играть в политические игры. Нужно отменить повышение тарифов, сделать шаг назад, чтобы в дальнейшем иметь возможность идти дальше - к возрождению Украины!», - добавил Андрей Шипко.