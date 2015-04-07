Проверку на должность главы Антикоррупционного бюро прошли трое из четырех кандидатов - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время 17-го заседания конкурсной комиссии сообщил председатель комиссии, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как сказал Чубаров, поступила информация о прохождении специальной проверки и проверки в соответствии с Законом "Об очищении власти" четырьмя кандидатами на пост директора Антикоррупционного бюро.

По словам Чубарова, все службы, которые принимали участие в проведении проверок, представили свои письменные заключения по каждой кандидатуре. Председатель комиссии сообщил, что все четыре кандидата были повторно приглашены в налоговые службы для того, чтобы уточнить ранее поданные декларации. В соответствующие декларации всех кандидатов были внесены определенные изменения разного уровня.

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"В Службе безопасности Украины было рассмотрено материалы по проверке кандидатов на должность главы Национального антикоррупционного бюро. Установлено, что в отношении Сытника А.С., Серого М.И. и Чумака В.В. информация, которая бы препятствовала их назначению, от Службы безопасности Украины отсутствует", - отметил Чубаров.

В этой связи Чубаров подчеркнул, что "три кандидата, а именно: Сытник, Серый и Чумак, они проходят проверку".

Таким образом, по его словам, Яков Варичев проверки не прошел.

После ознакомления с результатами проверок Чубаров поставил вопрос об исключении кандидатуры Варичева с участия в конкурсе.

В итоге шесть членов комиссии из восьми присутствующих проголосовали за исключение Варичева из конкурса. В то же время, один член комиссии воздержался, а еще один был против.

Во время прохождения проверок Варичев в представленных документах не сообщил о ряде случаев пересечения государственной российско-украинской границы. Варичев лично выразил недовольство результатами проверки и не исключил, что обратится в суд по результатам прохождения проверок.

Как сообщал УНИАН, комиссия по избранию директора Национального антикоррупционного бюро выбрала четырех кандидатов, которые были направлены для прохождения спецпроверки. Ими являются Виктор Чумак, Артем Сытник, Николай Сирый и Яков Варичев.