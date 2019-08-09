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В Черное море вошел эсминец ВМС США (видео)

03:33, 09 августа 2019
Политика
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Эсминец USS Porter проходит Босфор / REUTERS

Об этом сообщило командование шестым флотом США.

"Целью перехода корабля в Черноморский регион является повышение региональной стабильности на море и демонстрация поддержки союзникам США и партнерам по НАТО", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что это уже в шестой раз в 2019 году, когда в Черном море будет находиться корабль ВМФ США. Перед этим в июле Черное море посетил USS ​​Carney. Он участвовал в международных учениях Sea Breeze 2019, в которых приняли участие 19 стран.

"Военно-морские операции, которые мы совершаем в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности", - сказала командующий 6-м флотом США, вице-адмирал Лиза Франчетти.

Видео: Ben Kendim
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Теги: #Porter#Черное море#эсминец США