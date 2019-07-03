Российские корабли вышли «контролировать» суда НАТО, прибывшие на учения Sea Breeze – 2019

"Контроль" за судами НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

Корабли Черноморского флота РФ следят за действиями британского эсминца и канадского фрегата, которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, зашедших 2 июля 2019 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за судами НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

Кроме того, в регионе организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Проводится радиоэлектронное сопровождение.

Напомним, 1 июля в Украине и акватории Черного моря стартовали многонациональные учения Sea Breeze – 2019.

Для участия в «Си Бриз-2019» в Одессу прибыли ракетный эсминец USS Carney DDG64 и грузинский катер береговой охраны P23 «Очамчира», болгарский противолодочный корабль «Бодрый», румынские корветы Lastunul и Contramiral Sebastian. Американский самолет C-130J Hercules уже транспортировал в Одессу оборудование, а четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских Военно-воздушных сил Великобритании доставил бойцов морского спецназа. провиант.

Ожидается участие кораблей ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии. Кроме того, вблизи Одессы развернут полевой лагерь, где находятся морские пехотинцы.

Маневры будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. Также пройдут штурмовые тренинги бойцов отделов специальных действий на воде. Они будут включать в себя десантирование с вертолета в воду без парашюта, высадку с вертолета на судно и остров с помощью специального спускового оборудования.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в учениях «Си Бриз-2019» планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.