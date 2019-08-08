Посольство США одобрило "храбрость", с которой Зеленский отреагировал на гибель украинских морпехов

Отмечается, что подход президента Украины заслуживает полной поддержки стран нормандской четверки.

Посольство США в Украине позитивно оценило реакцию президента Украины Владимира Зеленского на вооруженную провокацию боевиков, которая привела к гибели четырех украинских военнослужащих.

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«Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизнь украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта», – говорится в сообщении посольства, обнародованном в Twitter.

Отмечается, что такой подход заслуживает полной поддержки стран нормандской четверки, включительно с Россией.

«Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы», – отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеского обстрела под Павлополем 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и Матрос Василий Курдов.