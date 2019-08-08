ВСУ понесли потери на Донбассе: что известно о погибших под Павлополем морпехах (фото)

Бойцы погибли 6 августа, им было от 20 до 31 года.

На Донбассе погибли сразу четыре морпеха из 36-й бригады. Военным было от 20 до 31 года.

Друзья и родные рассказывают, что бойцы хотели защищать свою родину. Они заключили контракт и уехали на передовую. Некоторые из них мечтали всю свою жизнь посвятить армии, передает "Обозреватель".

О старшем матросе, 30-летнем Александре Шарко, его друзья вспоминают только хорошее, говорят, что он был добрым и скромным парнем.

"Саша был одним из лучших в военной подготовке. Его хотели назначить командиром отделения. Он был очень верным, и останется для нас смелым и решительным", – сказал его сослуживец.

Шарко не признавался маме, что на самом деле служит на передовой.

"Мама говорила, что он служит в Николаеве, все у него хорошо. Даже не знала, что Саша воюет", – со слезами говорит знакомая семьи.

Родители Александра на пенсии, его отец – бывший военный, мама в прошлом была медиком. Семья жила где-то в Иркутской области, когда отец служил, а после распада СССР вернулись в Украину, на родину, тут им в Козелецком районе дали дом.

Александра собираются похоронить в селе Олбин Черниговской области, где живет его родня. Тут же рядом есть и могила его бабушки.

На войну Шарко пошел вместе с 20-летним матросом Владиславом Раком. Они в один день подписали контракт в Козельце и уехали на восток. У Влада остались еще младшая сестра и брат.

"Мы с Сашей и Владом вместе начинали свой армейский путь. Первые стрельбы, полевые выходы, присяга. Вместе были всего два месяца, но за это время они показали себя как настоящие товарищи. Оба спокойные, тихие, но на них всегда можно положиться. Влад рассказывал, что любил ходить на природу. И в полевых условиях он себя прекрасно чувствовал, мастерски разводил костры. После учебки мы разъехались, а теперь такая новость, мне очень жаль", – рассказала их сослуживица Инга.

Влад Рак в армию отправился в 18 лет, до своей гибели он прослужил уже почти два года. Как рассказал его родственник, парень всегда хотел стать военным.

Солдат Сергей Шандра родом из Винницкой области – из маленького села Торчин под Хмельником. Ему было всего 23 года. Была и девушка, Валя. Уезжая, он обещал на ней жениться, как только вернется с ротации.

До службы Сергей учился в профессиональном лицее сферы услуг в Хмельнике. Потом работал трактористом в своем селе. "Служить пошел, потому что там была хорошая зарплата, он так и говорил. И мне тоже предлагал подписать контракт", – рассказал его одногруппник Александр.

В армию Сергей пошел осенью прошлого года, по призыву. Успел прослужить всего восемь месяцев, пять из них – по контракту.

"Мы с ним в учебке вместе были, отличный пацан, добрый, не жадный. Он решил подписать контракт, хотя мы его отговаривали, зачем тебе это. На контракте он всего месяцев пять был, еще толком не обученный и не обстрелянный, но сразу на передовую попал. Жаль, что молодые погибают", – сказал его сослуживец.

У Сергея остались мама и старшая сестра. По словам его друга детства, сестра живет в другом городе, у нее своя семья.

"Их мама одна воспитывала. У них семья очень хорошая. А в детстве Сергей увлекался футболом и любил рыбалку", – вспоминает одноклассник.

Погибшему матросу Василию Курдову было всего 20 лет. Он тоже очень хотел стать военным. С нетерпением ждал, когда его призовут в армию и сразу же заключил контракт.

"Он был очень хорошим парнем. Занимался спортом, играл в футбол, ездил на соревнования по настольному теннису. Когда-то мне рассказывал, что очень хочет пойти служить в армию по контракту. Вася всегда говорил: "Это моя Украина, и я с радостью буду ее защищать". Так он и сделал", – рассказала его бывшая одноклассница.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеского обстрела под Павлополем 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и Матрос Василий Курдов.