Венецианская комиссия выступает против снятия неприкосновенности нардепов - Сыроид

Об этом в эфире "5-го канала" отметила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Они говорят: опомнитесь, вы не сможете работать, как депутаты, вас задержат прямо на первом политическом заказе, на этом ваша работа будет прекращена. При такой коррумпированной судебной и правоохранительной системе полная отмена депутатской неприкосновенности является абсурдом. На это идут даже очень демократичны и безопасны в этом смысле государства", - сказала она.

Сыроид отметила, что эксперты Венецианской комиссии "начали бить тревогу", когда получили украинский законопроект о полной отмене депутатской неприкосновенности.

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"Когда мы говорим о полной отмене депутатской неприкосновенности, мы должны понимать, кто судьи. Если мы полностью отменяем депутатскую неприкосновенность, то это означает, что депутат становится полностью уязвим для правоохранительной системы. А это нынешние следователи, нынешние прокуроры и нынешние судьи", - отметила она.

По мнению Сыроид, неприкосновенность является необходимостью для того, чтобы нардеп мог выполнять свои обязанности.