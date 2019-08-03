"Мы общаемся с обществом без журналистов": Богдан прокомментировал историю со своей "отставкой" (видео)

Офис и команда президента не нуждаются в журналистах для общения с обществом.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что заявление о его увольнении не была шуткой и команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Об этом Богдан заявил в субботу, 3 августа, в комментарии "Радио Свобода" в Трускавце, где проходит обучение будущих депутатов от "Слуги народа".

"Это (заявление на имя президента Украины об увольнении - ред.) была не шутка... Я реально написал заявление об увольнении. В данном случае это был мой шаг по отношению к своему руководству, президенту Украины, к обществу, а не к журналистам", - отметил он, отвечая на вопрос, не считает ли он эту шутку шагом к подрыву доверия СМИ.

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Богдан также добавил, что Офис и команда президента не нуждаются в журналистах для общения с обществом. "Классические журналисты привыкли именно осознавать себя как общество.... Но как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - добавил Богдан.

Накануне в СМИ появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности главы Офиса президента по собственному желанию. В распоряжении СМИ оказалось фото его заявления.

Владимир Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, отметив, что пока не подписывал его.