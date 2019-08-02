Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение (видео)

Глава государства уточнил, что на сегодняшний день не подписывал заявление на увольнение Андрея Богдана.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана.

Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки Главы государства.

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«Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», – заявил Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, что по состоянию на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.

Также Президент отметил, что при необходимости может показать обществу все заявления на увольнение от членов его команды.

Как сообщал УНИАН, 1 августа поздно вечером ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента распространили информацию о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.