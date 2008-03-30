СПУ выдвинула кандидата на выборы, которые Мороз считает незаконными

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ настаивает, что назначение Верховной Радой внеочередных выборов городского председателя Киева является неконституционным и что мэром все равно останется Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Об этом А.МОРОЗ заявил в субботу, находясь в Полтаве, передает корреспондент УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов о выборах в Киеве, лидер социалистов высказал убеждение в том, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ останется мэром, «поскольку у людей пожилого возраста он пользуется огромным доверием».

В то же время вчера партийная конференция Социалистической партии Украины приняла решение принимать участие в выборах городского председателя Киева и Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского комитета СПУ, кандидатом на должность столичного мэра выдвинут Николай ДАНИЛИН – первый секретарь горкома СПУ.

«Участвовать в избирательной кампании нас заставляет сама ситуация, сложившаяся в столице. Фактически киевлянам не оставляют выбора, предлагая голосовать по схеме «ЧЕРНОВЕЦКИЙ против оранжевого кандидата». Но мы уверены в том, что довольно большое количество избирателей не хотят пребывать в таких узких рамках, и имеют свое мнение, отличительное от мнения политтехнологов этих сил. На них мы и будем опираться», – цитирует Н.ДАНИЛИНА пресс-служба СПУ.