В Першотравневом районе Донецкой области райсовет признал Россию агрессором - СМИ

Об этом сообщают волонтеры в социальной сети Фейсбук, передает портал 0629.com.ua.

Как сообщил глава госадминистрации Дмитрий Черница, это только первый шаг.

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«Далее этому примеру должны последовать все восемь советов района», - подчеркнул он.

Также сообщается, что после голосования глава районного совета Аврамов заявил о своём уходе с должности по состоянию здоров’я,.