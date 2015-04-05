В Першотравневом районе Донецкой области райсовет признал Россию агрессором - СМИ

17:18, 05 апреля 2015
Политика
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На внеочередной сессии Першотравневого районного совета в посёлке Мангуш Донецкой области было принято единогласное решение поддержать Постановление Верховной Рады Украины о признании России страной агрессором, а «ДНР» и «ЛНР» - террористическими организациями.

Першотравневий район / Вікіпедія

Об этом сообщают волонтеры в социальной сети Фейсбук, передает портал 0629.com.ua.

Как сообщил глава госадминистрации Дмитрий Черница, это только первый шаг.

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«Далее этому примеру должны последовать все восемь советов района», - подчеркнул он.

Также сообщается, что после голосования глава районного совета Аврамов заявил о своём уходе с должности по состоянию здоров’я,.

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