В Першотравневом районе Донецкой области райсовет признал Россию агрессором - СМИ
17:18, 05 апреля 2015Политика
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На внеочередной сессии Першотравневого районного совета в посёлке Мангуш Донецкой области было принято единогласное решение поддержать Постановление Верховной Рады Украины о признании России страной агрессором, а «ДНР» и «ЛНР» - террористическими организациями.
Первомайский район / Википедия
Об этом сообщают волонтеры в социальной сети Фейсбук, передает портал 0629.com.ua.
Как сообщил глава госадминистрации Дмитрий Черница, это только первый шаг.
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«Далее этому примеру должны последовать все восемь советов района», - подчеркнул он.
Также сообщается, что после голосования глава районного совета Аврамов заявил о своём уходе с должности по состоянию здоров’я,.
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