Волонтеры заявили, что их изменения в законы позволят быстрее обеспечивать армию

Предложенные волонтерами изменения в законы позволят намного быстрее и качественнее материально обеспечивать Вооруженные силы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Давид Арахания, комментируя совместные законодательные инициативы волонтеров и специалистов Администрации президента об упрощении закупок для армии.

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Арахания объяснил, что после вступления в силу нового законодательства сроки проведения госзакупок услуг и товаров для Вооруженных сил существенно сократятся. На сегодняшний день, по его словам, на закупки для нужд военных нужно как минимум три месяца. В случае принятия предложенных изменений в законы будут введены электронные торги, что сократит сроки закупок до 7 дней.

Также он отметил, что законопроекты предусматривают невозможность подачи жалоб в Антимонопольный комитет, которые существенно затягивают сроки проведения закупок: одним из законопроектов устанавливается, что оспаривать результаты торгов можно только в суде. Таким образом, объяснил Арахания, сорвать торги путем подачи жалоб в АМКУ уже не удастся.

Кроме того, он сообщил, что одним из законопроектов предусмотрено приближение образца униформы украинских военнослужащих к стандартам НАТО.

"Сегодня правительство определяет, какой тип формы и в какой комплектации, какому подразделению можно покупать. Будут отменены такие вещи как парадная форма, повседневная форма. Будет единая форма, будет отличаться только нашивками, по которым можно будет отличить, откуда военнослужащий - из Нацгвардии, Вооруженных сил, пограничников и т.д.".

Кроме того, Арахания рассказал, что в случае внесения изменений в законодательство будет значительно упрощено ведение бизнеса в Украине для иностранных производителей продукции военного назначения. Государство будет гарантировать неизменные «правила игры» на определенный период - «расчетной окупаемости инвестиций».

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Как сообщал УНИАН, специалисты Администрации президента Украины совместно с волонтерами разработали 6 законопроектов, которые существенно сократят время на проведение государственных закупок для армии.

Это, в частности, проекты законов о государственно-частном партнерстве в сфере национальной безопасности и обороны; о внесении изменений в статью 2 закона об осуществлении государственных закупок; об особенностях осуществления государственных закупок и работ и услуг для обеспечения нужд обороны в особый период; о внесении изменений в ст. 7 закона о хозяйственной деятельности в Вооруженных силах Украины; о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования системы вещевого обеспечения.