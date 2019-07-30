Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность председателя КГГА

Богдан отметил, что во время встречи с Кличко он ему говорил, что он является одним из претендентов на пост председателя КГГА.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост председателя КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос, переназначит ли президент Кличко после его освобождения от должности председателя КГГА, как того требует решение Конституционного суда от 2003 года, Богдан заявил, что данное решение не касается закона «О местных государственных администрациях» и закона «О столице Украины - город- герое Киеве» в редакции 2019 года.

«Это решение Конституционного суда 2003 года. После этого данный закон неоднократно был изменен, и это решение Конституционного суда 2003 года не имеет никакого отношения к закону «О местных государственных администрациях» и закону «О столице Украины - городе-герое Киеве» в редакции 2019 года. Оно касалось тогда мэра (Александра - УНИАН) Омельченко и законодательства 2003 года, которое с тех пор было полностью изменено», - заявил он.

«На сегодняшний день, насколько мне известно, есть несколько кандидатур (на должность председателя КГГА - УНИАН). Однако это политическое решение, и политическая ответственность президента», - добавил руководитель Офиса Президента.

Богдан отметил, что во время встреч говорил Кличко, что он также среди претендентов.

«На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он тоже один из претендентов, поскольку он известная публичная личность. Если народ и власть увидят, что изменились дела в Киеве, то он может быть переназначен», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки, в соответствии с законом «О местных государственных администрациях» руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента. Он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман внес представление об увольнении всех председателей местных администраций, кроме председателя КГГА.

26 июля Гройсман сообщил, что Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о согласовании представления на увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя Киевской городской государственной администрации.

Справка УНИАН. Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное на должность Киевского городского головы.

25 июня 2014 года Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко председтелем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправление в столицу.