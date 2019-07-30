Порошенко обвинил полицию в работе против него на выборах, Аваков ответил: "Врет, как дышит"

По словам министра, полиция, как и МВД в целом, не работали на экс-президента, а работали на честные выборы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко во лжи.

Так глава МВД прокомментировал на своей странице в Facebook слова Порошенко о том, что во время выборов полиция работала против него.

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В интервью "Украинской правде" Порошенко, в частности, заявил, что во время парламентской кампании сторонников блогера Анатолия Шария, которые приходили на митинги партии "Европейская солидарность" для провокаций, охраняла полиция.

"Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать – как дышать – и поэтому он проигрывает!", – заявил в ответ на это Аваков.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 100% бюллетеней "Европейская солидарность" расположилась на четвертом месте после партий "Слуга народа", "Оппозиционного блока" – За жизнь" и "Батькивщины".



