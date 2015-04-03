Миротворцы на Донбассе могут предотвратить эскалацию агрессии РФ против всей Европы - Гройсман

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман во время встречи с руководителем Группы дружбы с Украиной Сената Французской Республики Эрве Мореем, сообщили в пресс-службе ВР.

«Когда на Донбассе будут миротворцы - установится мир», - подчеркнул Гройсман и добавил, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о направлении миссии на Донбасс, «иначе не избежать эскалации агрессии со стороны России».

По мнению Гройсмана, решение о направлении в Украину миротворческой миссии в рамках ООН «будет сложным, потому что Россия будет блокировать этот вопрос как агрессор».

Он подчеркнул, что «речь идет не только об Украине - сегодня это вопрос всей Европы, всего цивилизованного мира». По словам Гройсмана, Украина неуклонно выполняет Минские договоренности, тогда как Россия продолжает их нарушать.

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Как сказал председатель ВР, введение миротворческой миссии на Донбасс, усиление санкционного давления и обеспечение Украины оборонительным вооружением «будет гарантировать мирное урегулирование и воплощение в жизнь мирного плана президента Украины».

Морей подтвердил «поддержку Украины со стороны Франции в этот сложный период». Он отметил, что лично является «абсолютным сторонником сохранения санкций».

По словам Морея, Совет министров Франции уже принял решение о ратификации в ближайшее время в парламенте Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. По его словам, это произойдет еще до Рижского саммита (в мае).

Морей высказался за налаживание более тесного межпарламентского диалога, обмен визитами на уровне групп дружбы и обмен опытом парламентской деятельности.

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Он передал Гройсману письмо председателя Сената Франции Жерара Ларше с предложениями о сотрудничестве и межпарламентском диалоге.

Стороны также обсудили ход реализации реформ в Украине, в частности по децентрализации власти.