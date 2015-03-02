Боевики заявляют, что миротворцы в Украине будут угрожать миру
Привлечение Украиной зарубежных миротворцев на Донбасс идет вразрез с минскими договоренностями и может поставить под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования.
Об этом заявил "официальный представитель Донецкой народной республики" в контактной группе по мирному урегулированию Денис Пушилин, пишет ТАСС.
Вопрос о введении на Донбасс международного миротворческого контингента был заново поднят Украиной в феврале 2015 года, однако Россия, ранее также требовавшая ввода миротворцев, резко изменила свою позицию и выступила против.
Читайте такжеШтайнмайер: миротворческая миссия ООН в Украине возможна, но ее организация займет много времениРанее сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об обращении к Организации Объединенных Наций и Европейскому союзу относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".