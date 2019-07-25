Задержание танкера РФ: СБУ обнародует дополнительную информацию позже

По словам пресс-секретаря СБУ, Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию.

Служба безопасности Украины обнародует дополнительную информацию о задержании российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года, позже, чтобы не навредить следствию.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию - все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже!" - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, СБУ сообщила, что совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

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По факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ начато и проводится досудебное расследование.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ вошел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива. Следствие установило, что танкер NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, российские владельцы переименовали в NIKA SPIRIT.

Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.

Также допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

По инициативе Военной прокуратуры Совет национальной безопасности и обороны Украины соответствующим решением, введенным в действие указом президента Украины от 19.03.2019 №82/2019, сроком на 3 года примени специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО «ЮВАС ТРАНС», которое является владельцем Керченского судоремонтного завода, где до момента блокирования Керчь-Еникальского канала находился танкер NEYMA.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).