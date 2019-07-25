СБУ задержала российский танкер

Отмечается, что вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия, заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохождения Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера NEYMA.

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия, заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохождения Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера NEYMA (ІМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ).

«Такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия, остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа», - отмечают в Службе.

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По факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование.

Кроме того, указывается, что, согласно собранным военной прокуратурой и следователями СБУ доказательствам, заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО - 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.

Также допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

*** По инициативе Военной прокуратуры Советом национальной безопасности и обороны Украины, соответствующим Решением, введенным в действие указом президента Украины от 19.03.2019 №82/2019, сроком на 3 года, применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО «ЮВАС ТРАНС», а именно: заблокированы активы предприятия, ограничены торговые операции, приняты меры для предотвращения выведения, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное.

ООО «ЮВАС ТРАНС» является владельцем Керченского судоремонтного завода, на котором до момента блокирования Керчь-Еникальского канала находился танкер NEYMA, а также осуществляло лоцманскую проводку морских судов по указанному каналу.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).