После допроса Порошенко в ГБР на его авто напали (фото, видео)

Возле ГБР во время допроса Порошенко состоялись две немногочисленные акции - против и в поддержку экс-президента.

После завершения допроса в Государственном бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко неизвестный мужчина заскочил на капот его автомобиля, пытаясь помешать его движению.

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Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко вышел после допроса и в сопровождении охранников сел в автомобиль. Неизвестный мужчина вышел на проезжую часть, когда автомобиль Порошенко остановился вместе с другими транспортными средствами перед светофором, заскочил на капот и подпрыгнул.

Охранники Порошенко попытались снять мужчину. Тот спрыгнул, начал убегать, за ним побежали около 10 полицейских.

Пока не известно, удалось ли полиции задержать этого человека.

Как сообщал УНИАН, Порошенко был вызван на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу относительно возможных противоправных действий во время сделки купли-продажи завода «Кузница на Рыбальском».