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После допроса Порошенко в ГБР на его авто напали (фото, видео)

17:32, 25 июля 2019
Политика
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Инцидент произошел после допроса Порошенко в ГБР / Скриншот

После завершения допроса в Государственном бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко неизвестный мужчина заскочил на капот его автомобиля, пытаясь помешать его движению.

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Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко вышел после допроса и в сопровождении охранников сел в автомобиль. Неизвестный мужчина вышел на проезжую часть, когда автомобиль Порошенко остановился вместе с другими транспортными средствами перед светофором, заскочил на капот и подпрыгнул.

Охранники Порошенко попытались снять мужчину. Тот спрыгнул, начал убегать, за ним побежали около 10 полицейских.

Пока не известно, удалось ли полиции задержать этого человека.

twitter.com/Surovyy_UA

Как сообщал УНИАН, Порошенко был вызван на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу относительно возможных противоправных действий во время сделки купли-продажи завода «Кузница на Рыбальском».

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Теги: #Порошенко#авто#допрос#ГБР