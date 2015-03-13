ФБР готова сотрудничать с Генпрокуратурой в борьбе с коррупцией - Пайетт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал после подписания документа.

По словам посла, обе страны будут сотрудничать над созданием такого правительства, которое должно быть свободным от коррупции, уважать права людей и воплощать те ожидания, которые имеет украинский народ".

Пайетт подчеркнул, что сегодня одновременно Украина ведет две войны: с одной стороны - это внутренний фронт, задачей которого является искоренение коррупции и построение нового общества, а с другой - это война на востоке страны с Россией.

В этой связи, сказал посол, подписанное соглашение призвано помочь Украине достичь успеха в реформировании.

Читайте такжеПорошенко: коррупционеры - "второй фронт" внутри страныПо словам Пайетта, соглашение предоставит формальную основу для совместной работы по борьбе с коррупцией. Также особое внимание будет уделяться работе с Генеральной прокуратурой Украины. "Генпрокуратура превратилась в черную дыру коррупции и антидемократических сил во времена режима Януковича. Новая прокуратура должна быть авангардом новой Украины", - убежден Пайетт.

Он добавил, что американские Министерство юстиции и ФБР готовы работать с новой командой в Генпрокуратуре Украины.

Также он сказал, что США ожидают начала работы Антикоррупционного бюро.

Соглашение, кроме того, сделает возможным дальнейшее сотрудничество по оказанию помощи украинским пограничникам. "Ресурсы, которые предоставляет эта сделка, пойдут на то, чтобы повысить мобильность пограничников, улучшить их тактические возможности, включая борьбу с терроризмом, и помочь Украине укрепить свои границы, против агрессии, которая со стороны Кремля продолжается уже более года", - подчеркнул Пайетт.