Число кандидатов на пост премьера значительно больше, чем обсуждают в СМИ – советник Зеленского

21 июля Зеленский заявил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не был председателем парламентских фракций.

Количество кандидатов на пост премьер-министра значительно больше, чем обсуждают в СМИ.

Об этом сообщил экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире Радио Свобода.

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«Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире, от того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве», – заявил Устенко.

21 июля Зеленский заявил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не был председателем парламентских фракций.

«Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве, это просто навязанный порядок дня, который идет даже не от ключевых экспертов Атлантического совета», – отметил Устенко.

В начале июля эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг писала, что среди кандидатов на должность были заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Отвечая на вопрос о своем возможном премьерстве, Устенко отметил: «Я бы сказал, что я не хотел бы отвечать на такого плана вопросы».

Премьер-министр Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины.