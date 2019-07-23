"Без квотного принципа": Разумков рассказал, как будут распределяться ключевые должности во власти
Лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает нужным прекратить традиционное распределение ключевых государственных постов между парламентскими партиями по квотному принципу.
Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
Читайте также"Слуга народа" исключил амнистию для тех, кто замешан в военных преступлениях
По словам Разумкова, на должности в исполнительную власть следует подбирать людей не по партийному принципу, а людей по эффективности.
"Мы не считаем, что должен быть квотный принцип. Мы считаем, что должен быть принцип профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильная и корректная позиция", - отметил он.
Глава "Слуги народа" спрогнозировал, что часть людей, которые есть в списке партии, пойдут в органы центральной власти, возможно, в Кабинет министров Украины.
Как сообщал УНИАН, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает, останется ли министр внутренних дел Арсен Аваков на своей должности.