"Без квотного принципа": Разумков рассказал, как будут распределяться ключевые должности во власти

По словам лидера "Слуги народа", определяющим в выборе кандидатов будет профессионализм.

Лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает нужным прекратить традиционное распределение ключевых государственных постов между парламентскими партиями по квотному принципу.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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По словам Разумкова, на должности в исполнительную власть следует подбирать людей не по партийному принципу, а людей по эффективности.

"Мы не считаем, что должен быть квотный принцип. Мы считаем, что должен быть принцип профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильная и корректная позиция", - отметил он.

Глава "Слуги народа" спрогнозировал, что часть людей, которые есть в списке партии, пойдут в органы центральной власти, возможно, в Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает, останется ли министр внутренних дел Арсен Аваков на своей должности.