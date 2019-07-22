Разумков рассказал о будущем Авакова в МВД

Дмитрий Разумков отметил, что во время президентских и парламентских выборов МВД заняло равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает, останется ли министр внутренних дел Арсен Аваков на своей должности.

Об этом Дмитрий Разумков сказал в интервью Украинской правде.

"Я вам сейчас и не смогу четко ответить (останется ли Аваков на своей должности - УНИАН), потому что выдвигаю не я – ни как глава партии, ни как будущий, наверное, народный депутат. А это будет предлагать новый руководитель правительства. Но руководитель правительства, глава правительства появится чуть позже", - сказал Разумков.

Также Разумков добавил, что не вел кулуарных переговоров с Аваковым. "Что касаемо позиции по коммуникациям, я с Арсеном Борисовичем пересекался несколько раз. Один раз на инаугурации, еще на каком-то мероприятии. Но, скажем так, каких-то кулуарных переговоров мы с ним точно не вели. Считаю, что это абсолютно правильно – и наша позиция, и позиция министра", - сказал глава партии "Слуга народа".

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При этом он отметил, что во время президентских и парламентских выборов МВД заняло равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам.

"Если мы говорим о проведении одних и вторых выборов, то я думаю, что это один из немногих раз, когда МВД заняло равноудаленную позицию от всех и в принципе выполнило те задачи, которые перед ним стояли - обеспечить прозрачность выборов. Мы с вами видели президентскую кампанию - первый и второй тур. Справедливости ради, Нацполиция многим поломала и схемы, и сетки. Исходя из того, что я вижу в рамках подготовки к избирательному процессу, полиция выдерживает ту равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам, в том числе и к нашей", - добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, в конце мая министр внутренних дел Арсен Аваков встречался с президентом Владимиром Зеленским.