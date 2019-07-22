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Разумков рассказал о будущем Авакова в МВД

17:12, 22 июля 2019
Политика
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Дмитрий Разумков заявил, что не вел кулуарных переговоров с Арсеном Аваковым / фото УНИАН

Об этом Дмитрий Разумков сказал в интервью Украинской правде.

"Я вам сейчас и не смогу четко ответить (останется ли Аваков на своей должности - УНИАН), потому что выдвигаю не я – ни как глава партии, ни как будущий, наверное, народный депутат. А это будет предлагать новый руководитель правительства. Но руководитель правительства, глава правительства появится чуть позже", - сказал Разумков.

Также Разумков добавил, что не вел кулуарных переговоров с Аваковым. "Что касаемо позиции по коммуникациям, я с Арсеном Борисовичем пересекался несколько раз. Один раз на инаугурации, еще на каком-то мероприятии. Но, скажем так, каких-то кулуарных переговоров мы с ним точно не вели. Считаю, что это абсолютно правильно – и наша позиция, и позиция министра", - сказал глава партии "Слуга народа".

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При этом он отметил, что во время президентских и парламентских выборов МВД заняло равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам.

"Если мы говорим о проведении одних и вторых выборов, то я думаю, что это один из немногих раз, когда МВД заняло равноудаленную позицию от всех и в принципе выполнило те задачи, которые перед ним стояли - обеспечить прозрачность выборов. Мы с вами видели президентскую кампанию - первый и второй тур. Справедливости ради, Нацполиция многим поломала и схемы, и сетки. Исходя из того, что я вижу в рамках подготовки к избирательному процессу, полиция выдерживает ту равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам, в том числе и к нашей", - добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, в конце мая министр внутренних дел Арсен Аваков встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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Теги: #МВД#Арсен Аваков#Дмитрий Разумков