Симоненко через суд хочет снять запрет Компартии

9 апреля 2015 года парламентом был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их пропаганды и символики».

В Окружной административный суд города Киева поступил иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Министерству юстиции об отмене приказа о несоответствии деятельности партии требованиям закона.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» относительно несоответствия деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона», - говорится в сообщении.

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Сейчас судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года парламентом был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их пропаганды и символики».

Согласно части 5 статьи 3 этого документа политические партии, областные, городские, районные организации или другие структурные образования, предусмотренные уставом политической партии, в отношении которой центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации (легализации) объединений граждан, общественных союзов, других общественных формирований, принято в определенном Кабинетом Министров Украины порядке решение о несоответствии их деятельности, наименования и/или символики требованиям Закона, не могут быть субъектом избирательного процесса.

17 июля 2015 года по результатам Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их пропаганды и символики» подготовлены правовые заключения о несоответствии деятельности 3 политических сил требованиям закона.

Заключения были утверждены приказами Министерства юстиции от 23 июля.