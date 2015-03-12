Россия решила увеличить количество мартовских "гумконвоев"

Об этом заявил замглавы МЧС РФ Владимир Степанов, сообщает ТАСС.

"26 марта на Донбасс отправится 20-я колонна с гуманитарной помощью", - сказал он.

Читайте такжеУкраина не давала согласия на въезд очередных российских "гумконвоев" 4 и 7 марта

Читайте такжезаявляли о намерениях

Как сообщал УНИАН, 19-й так называемый "гуманитарный конвой" России отправится на Донбасс на следующей неделе, 19 марта.

Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.