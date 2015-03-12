Россия решила увеличить количество мартовских "гумконвоев"
В России заявили о намерении отправить в марте, помимо 19-й, 20-ю колонну с так называемой "гуманитарной помощью" для Донбасса.
Об этом заявил замглавы МЧС РФ Владимир Степанов, сообщает ТАСС.
"26 марта на Донбасс отправится 20-я колонна с гуманитарной помощью", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 19-й так называемый "гуманитарный конвой" России отправится на Донбасс на следующей неделе, 19 марта.
Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.
В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.