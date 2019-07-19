Убийство активиста "Сармата": полиция вызвала на допрос нардепа

Следователи полиции выделили в отдельное уголовное производство расследование в отношении заказчиков убийства.

Народный депутат от "Воли народа" Александра Пономарёва вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу об убийстве бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") на 20 июля в 12.00 в Главное следственное управление Нацполиции.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины вызвали на допрос народного депутата Александра Пономарёва Украины завтра на 12.00", - сказал Тракало.

Кроме того, в пресс-службе Нацполиции отметили, что 1 июля этого года было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве общественного деятеля Олешко.

Также в полиции сообщили, что сейчас проходит ознакомление подозреваемых с материалами уголовного производства. До 31 июля обвинительный акт по указанным подозреваемых будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

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Кроме того, следователи выделили в отдельное уголовное производство расследование в отношении заказчиков убийства. В рамках этого уголовного производства сегодня следователи ГСУ вручили повестку на допрос народному депутату Украины.

Как написал нардеп Мустафа Найем на странице в Facebook, в одной из версий убийства Пономарев может быть причастным к заказу преступления.

"Несколько часов назад Национальная полиция вручила повестку о вызове на допрос народному депутату Александру Пономареву в качестве свидетеля по делу об убийстве активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат", - сказано в сообщении.

Найем добавил, что по одной из версий следствия, Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области.

В тот же день полицейские задержали четырех подозреваемых в убийстве активиста - Артема Матюшина, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Ломако. 3 августа они были арестованы.

14 сентября в Запорожской области задержали еще одного подозреваемого в организации убийства Олешко - Михаила Сигиду. А 17 декабря в международном аэропорту "Харьков" правоохранители задержали шестого подозреваемого.

7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала Виктора Власюка по подозрению в организации убийства.

Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в частности, по политическим мотивам, на бытовой почве или же из-за бизнес-конфликта.