цей матеріал доступний українською

Во Львове задержали подозреваемого в организации убийства активиста "Сармата"

09:27, 07 февраля 2019
Общество
583 0
/ фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеАброськин не исключил, что вероятный организатор убийства АТОшника "Сармата" выйдет на свободу

По словам Аброськина, задержанный – гражданин Украины. Он последние пять месяцев он скрывался в разных областях, постоянно меняя место жительства.

"Этого псевдополіцейського Європола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежка и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", – говорится в сообщении.

Фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске убили ветерана АТО и активиста Виталия Олешко "Сармата". По словам очевидцев, мужчину убили выстрелом в спину из двуствольного ружья на глазах у жены и друзей. Полиция задержала пятерых подозреваемых в день совершения убийства на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

15 сентября 2018 года правоохранители в Запорожской области задержали одного из подозреваемых в заказе и организации убийства "Сармата". По словам Аброськина, этот человек после убийства сразу сбежал с семьей в оккупированный Крым, но решил вернуться обратно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Нападения на активистов в Украине
Теги: #задержание#Сармат#нападения на активистов