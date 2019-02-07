Во Львове задержали подозреваемого в организации убийства активиста "Сармата"

До этого мужчина скрывался в разных областях.

В ночь на 7 февраля во Львове задержали подозреваемого в организации убийства активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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По словам Аброськина, задержанный – гражданин Украины. Он последние пять месяцев он скрывался в разных областях, постоянно меняя место жительства.

"Этого псевдополіцейського Європола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежка и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", – говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске убили ветерана АТО и активиста Виталия Олешко "Сармата". По словам очевидцев, мужчину убили выстрелом в спину из двуствольного ружья на глазах у жены и друзей. Полиция задержала пятерых подозреваемых в день совершения убийства на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

15 сентября 2018 года правоохранители в Запорожской области задержали одного из подозреваемых в заказе и организации убийства "Сармата". По словам Аброськина, этот человек после убийства сразу сбежал с семьей в оккупированный Крым, но решил вернуться обратно.