"Следует оценивать риски": в МинВОТ дали Зеленскому совет насчет "паспортного ответа" Путину
Предложение президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта этническим украинцам из "дружественных стран" надо проработать на законодательном уровне и оценить все риски.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает «Обозреватель».
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"Мне не кажется, что это такая простая проблема. Когда я слышу, что "давайте Кубань"... Просто напомню, что официально в России, по-моему, живет несколько миллионов этнических украинцев. Но являются ли они украинцами – это еще вопрос", – подчеркнул Гримчак.
По его словам, нужно законодательно утвердить: когда, как и на каких основаниях гражданство Украины могут получить граждане других государств.
"Поручение, которое президент дал МИД, нужно нормировать не каким-то указом или постановлением Кабмина. Это надо делать законодательно. Но следует оценивать риски, которые есть на сегодня", – отметил чиновник МинВОТ.
Также Гримчак обратил внимание, что некоторые люди получают гражданство РФ, но сохраняют украинские паспорта.
"Хотя вроде, когда берешь гражданство (России. – Ред.), требуют отказаться от гражданства Украины – но это не точно. Думаю, большинство людей сохранит украинский паспорт, особенно учитывая безвиз", – предположил он.
Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донбасса, а не только ОРДЛО.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Путина. В ответ он поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины".