"Следует оценивать риски": в МинВОТ дали Зеленскому совет насчет "паспортного ответа" Путину

Юрий Гримчак обратил внимание, что некоторые люди получают гражданство РФ, но сохраняют украинские паспорта.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта этническим украинцам из "дружественных стран" надо проработать на законодательном уровне и оценить все риски.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает «Обозреватель».

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"Мне не кажется, что это такая простая проблема. Когда я слышу, что "давайте Кубань"... Просто напомню, что официально в России, по-моему, живет несколько миллионов этнических украинцев. Но являются ли они украинцами – это еще вопрос", – подчеркнул Гримчак.

По его словам, нужно законодательно утвердить: когда, как и на каких основаниях гражданство Украины могут получить граждане других государств.

"Поручение, которое президент дал МИД, нужно нормировать не каким-то указом или постановлением Кабмина. Это надо делать законодательно. Но следует оценивать риски, которые есть на сегодня", – отметил чиновник МинВОТ.

Также Гримчак обратил внимание, что некоторые люди получают гражданство РФ, но сохраняют украинские паспорта.

"Хотя вроде, когда берешь гражданство (России. – Ред.), требуют отказаться от гражданства Украины – но это не точно. Думаю, большинство людей сохранит украинский паспорт, особенно учитывая безвиз", – предположил он.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донбасса, а не только ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Путина. В ответ он поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины".