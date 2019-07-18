цей матеріал доступний українською

"Следует оценивать риски": в МинВОТ дали Зеленскому совет насчет "паспортного ответа" Путину

19:47, 18 июля 2019
Политика
513 0
В МинВОТ оценили «паспортный ответ» Зеленского Путину / фото УНИАН

Предложение президента Украины Владимира Зеленского выдавать паспорта этническим украинцам из "дружественных стран" надо проработать на законодательном уровне и оценить все риски.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает «Обозреватель».

Читайте такжеТука: новый паспортный указ Путина – это "метка территории"

"Мне не кажется, что это такая простая проблема. Когда я слышу, что "давайте Кубань"... Просто напомню, что официально в России, по-моему, живет несколько миллионов этнических украинцев. Но являются ли они украинцами – это еще вопрос", – подчеркнул Гримчак.

По его словам, нужно законодательно утвердить: когда, как и на каких основаниях гражданство Украины могут получить граждане других государств.

"Поручение, которое президент дал МИД, нужно нормировать не каким-то указом или постановлением Кабмина. Это надо делать законодательно. Но следует оценивать риски, которые есть на сегодня", – отметил чиновник МинВОТ.

Также Гримчак обратил внимание, что некоторые люди получают гражданство РФ, но сохраняют украинские паспорта.

"Хотя вроде, когда берешь гражданство (России. – Ред.), требуют отказаться от гражданства Украины – но это не точно. Думаю, большинство людей сохранит украинский паспорт, особенно учитывая безвиз", – предположил он.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донбасса, а не только ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Путина. В ответ он поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Гражданство РФ от Путина для жителей Донбасса
Теги: #Украина#паспорт