Российский адвокат назвал три варианта освобождения из плена украинских моряков

Российский адвокат объяснил, каким образом могут быть освобождены украинские военнопленные.

Российский адвокат из группы защитников украинских военнопленных моряков Илья Новиков считает, что есть несколько вариантов их освобождения.

Об этом сообщает «Обозреватель».

"Первый вариант был связан с выборами в Украине 21 июля и именем Виктора Медведчука. Правда, до 21 числа осталось пару дней и даже если ребят в пятницу или субботу освободят, то это вряд ли на что-то повлияет", – заявил Новиков.

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Еще один вариант связан с пророссийским журналистом Кириллом Вышинским, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. Российская сторона настаивает на его освобождении.

"В пятницу, 19 июля в Киеве состоится суд по продлению меры пресечения Вышинского. И суд может принять какое-либо компромиссное решение. В таком случае и по морякам может быть компромисс. Но прямого обмена не будет", – считает адвокат.

И третий вариант – это апелляция на решение российского суда о продлении меры пресечения морякам.

"Это заседание пройдет в Мосгорсуде, само по себе оно ничего не означает, мы это уже проходили много раз. Но в плане политики там тоже может быть принято какое-то решение. Например, дело могут прекратить или отправить парней под залог. Причем такой, который позволит им спокойно уехать домой и забыть все это", – пояснил Новиков.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым обязал Россию освободить захваченных моряков и корабли. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа по освобождению украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных кораблей и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

17 июля суд в Москве на три месяца продлил срок содержания под стражей всех 24 украинцев.

В тот же день в комментарии УНИАН координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов выразил мнение, что в ближайшее время будет достигнута политическая договоренность об их освобождении.