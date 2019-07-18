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Российский адвокат назвал три варианта освобождения из плена украинских моряков

18:11, 18 июля 2019
Политика
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Россия незаконно удерживает 24 украинских моряков / фото УНИАН

Российский адвокат из группы защитников украинских военнопленных моряков Илья Новиков считает, что есть несколько вариантов их освобождения.

Об этом сообщает «Обозреватель».

"Первый вариант был связан с выборами в Украине 21 июля и именем Виктора Медведчука. Правда, до 21 числа осталось пару дней и даже если ребят в пятницу или субботу освободят, то это вряд ли на что-то повлияет", – заявил Новиков.

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Еще один вариант связан с пророссийским журналистом Кириллом Вышинским, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. Российская сторона настаивает на его освобождении.

"В пятницу, 19 июля в Киеве состоится суд по продлению меры пресечения Вышинского. И суд может принять какое-либо компромиссное решение. В таком случае и по морякам может быть компромисс. Но прямого обмена не будет", – считает адвокат.

И третий вариант – это апелляция на решение российского суда о продлении меры пресечения морякам.

"Это заседание пройдет в Мосгорсуде, само по себе оно ничего не означает, мы это уже проходили много раз. Но в плане политики там тоже может быть принято какое-то решение. Например, дело могут прекратить или отправить парней под залог. Причем такой, который позволит им спокойно уехать домой и забыть все это", – пояснил Новиков.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым обязал Россию освободить захваченных моряков и корабли. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа по освобождению украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных кораблей и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

17 июля суд в Москве на три месяца продлил срок содержания под стражей всех 24 украинцев.

В тот же день в комментарии УНИАН координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов выразил мнение, что в ближайшее время будет достигнута политическая договоренность об их освобождении.

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Теги: #плен#моряки