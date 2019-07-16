Адвокат Полозов: сейчас никаких юридических препятствий для освобождения украинских моряков нет

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить захваченных моряков и судна.

В настоящее время никаких юридических препятствий для освобождения украинских моряков нет.

Об этом в эфире "Прямого" заявил адвокат Николай Полозов.

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"В настоящее время никаких юридических препятствий для освобождения украинских моряков нет. Есть приказ трибунала, в котором эта схема предусмотрена без прекращения уголовного дела на территории России. Вопрос только в политической воле Кремля. То, что их освободят, это очень высокая вероятность. Я не готов утверждать, что это будет именно до 21 июля", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась исполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российские следователи завершили предъявлять украинским морякам обвинения, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.