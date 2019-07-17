Зеленский внес в ВР законопроект о конфискации незаконных активов чиновников

Текст законопроекта еще не обнародован.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№10461).

Читайте такжеУ Зеленского объяснили, зачем созывают Раду 18 июля

Текст законопроекта на сайте парламента пока не обнародован.

Документ зарегистрирован сегодня, 17 июля.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский сегодня, 17 июля, подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (№10462).