Штрафы для «евробляхеров» могут отложить - Зеленский внес законопроект

Президент внес в Раду законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (№10462).

Читайте такжеЖурналисты назвали ТОП-5 популярных "евроблях" премиум-класса в Украине (видео)

Как отмечается в карточке законопроекта на сайте парламента, он зарегистрирован сегодня, 17 июля.

Текст законопроекта на сайте пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила до 22 августа текущего года введение в действие норм об усилении административной ответственности за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

До этого, с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

Таможни Государственной фискальной службы в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто.

Всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.