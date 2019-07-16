"Лицемер, не видящий бревна в своем глазу": постпред Украины "разгромил" РФ на заседании Совбеза ООН

Представитель Украины в ООН отметил, что вопрос функционирования украинского языка является внутренним, и не требует обсуждения на заседании Совбеза ООН.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко назвал Россию "лицемером, который не видит бревна в собственном глазу".

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН, которое транслировалось на сайте ООН.

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Комментируя предложение РФ обсудить на заседании Совбеза ООН вопросов, касающихся закона Украины о функционировании украинского языка как государственного, он напомнил о насильственной русификации и о действиях России в оккупированном Крыму. "Страна, которая веками насильно подавляла украинский язык, насильно заменяла его русским во всех сферах общественной жизни, сейчас не должна указывать нам, на каком языке мы должны говорить и писать", - отметил он.

Ельченко отметил, что украинские школы есть в Австралии, Аргентине, Словакии и многих других странах, однако в России, где по официальным данным проживает около 3 миллионов украинцев, нет ни одной украинской школы.

Представитель Украины также напомнил, что до аннексии в Крыму работало 7 украинских и 15 крымскотатарских школ, но оккупационные власти, подконтрольные Кремлю, закрыли все украинские и половину крымскотатарских школ.

Он процитировал Нагорную проповедь из Евангелие, назвав Россию "лицемером, который не видит бревна в собственном глазу".

"Что касается нашего закона о языке - это наше внутреннее дело и мы сами в этим разберемся с помощью наших партнеров", - добавил он.

Также Ельченко заявил, что в мае РФ инициировала рассмотрения данного вопроса на заседании Совбеза ООН, чтобы попытаться навязать свою повестку дня в связи с избранием нового президента Украины, а также отвлечь внимание от годовщины депортации крымских татар.

Сегодня, по его словам, поднимая этот вопрос за четыре дня до парламентских выборов в Украине, Москва пытается оказать политическую поддержку пророссийским партиям, а также отвлечь внимание от невыполнения Минских соглашений и 5-й годовщины катастрофы самолета рейса МН17, сбитом российскими боевиками над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ельченко также отметил, что это первое заседание Совета после президентских выборов в Украине, но реализация Минских соглашений остается одним из главных приоритетов и новоизбранной власти. "После вступления нового президента в должность российские силы и их доверенные лица почти удвоили частоту нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Именно так выглядят российские мирные предложения? Россия не демонстрирует готовности отказаться от своих агрессивных целей в Украине. Выполнение Минских соглашений Кремлем застопорилось, незаконная паспортизация жителей Донбасса продолжается, ситуация с безопасностью на Донбассе продолжает ухудшаться, деоккупация Крыма еще не началась, граждане Украины по-прежнему используются Москвой в качестве заложников, а устав ООН и решения международных судов остаются для РФ мертвыми буквами. Они продолжают отрицать, что являются стороной конфликта, разжигая его", - подчеркнул он.