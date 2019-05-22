Ельченко направил председателю Совбеза ООН письмо об украинском законе о языке

Вместе с письмом также была направлена аргументация о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно украинского закона о языке.

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Об этом сообщает пресс-служба представительства Украины в ООН на странице в Twitter.

Вместе с письмом также была направлена аргументация о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН.

"Письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совбеза", - говорится в сообщении.

В.Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН.



Письмо будет опубликован в ООН как официальный документ Совета Безопасности pic.twitter.com/SZDxX14DWE — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 22, 2019

Как сообщал УНИАН, ранее Совет безопасности ООН отказался рассматривать требование России закон о украинский язык. Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и США высказались против.