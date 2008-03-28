Посол Еврокомиссии сказал, почему Украину не берут в ЕС

Председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Иен БОУГ назвал причины, препятствующие вступлению Украины в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Донецке И.БОУГ напомнил, что вопрос членства Украины в ЕС пока не стоит на повестке дня, но актуальными являются усиление отношений.

Он назвал несколько причин, которые мешают сегодня Украине стать кандидатом в члены ЕС.

По словам И.БОУГА, в связи с тем, что Евросоюз расширился с 15 до 27 стран-участниц, возникли «объективные сложности, связанные с управлением союзом».

Субъективными сложностями И.БОУГ назвал то, что «сейчас среди граждан ЕС наблюдается некоторое нежелание дальнейшего расширения союза».

«Есть еще один момент, который признается и самой Украиной. Это то, что перед ней стоят определенные задания, которые необходимо выполнить, чтобы достичь того уровня, когда она будет действительно готова стать членом ЕС», - сказал И.БОУГ.

Он перечислил сферы, в которых Украине надо достичь определенного прогресса, чтобы быть ближе к ЕС.

Так, председатель Представительства ЕС отметил, что «необходимо создать более привлекательным бизнес-климат в Украине, необходимо придерживаться прав собственности, необходимо осуществить реформы в судебной системе, в госуправлении и администрировании, решить вопросы борьбы с коррупцией».

По словам И.БОУГА, «несмотря на то, что сейчас вопрос о членстве Украины в ЕС не стоит, никто в Евросоюзе не сказал, что Украина не может войти в ЕС».

Отвечая на вопрос о предполагаемых сроках вступления Украины в Евросоюз, И.БОУГ сказал: «Думаю, на этот вопрос сейчас никто не может ответить».