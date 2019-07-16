"Такого звонка не было": Баканов говорит, что Зеленский не обращался в СБУ по поводу чиновника Годунка

Глава СБУ добавил, что Служба не осуществляет проверку относительно прошлого выгнанного президентом Ярослава Годунка.

В.и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что ему не звонил президент Владимир Зеленский по поводу секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, которого глава государства выгнал со встречи 10 июля.

"Такого звонка не было", - сказал Баканов на брифинге.

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По его словам, СБУ не проводит проверку относительно прошлого Годунка.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Годунка выйти из зала. Во время мероприятия Годунок постоянно что-то выкрикивал с места, на что отреагировал президент. Сначала Зеленский дал ему возможность выступить на встрече и поделиться своим видением решения проблем с функционированием больницы.

После этого Зеленский сказал: "Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Мне почти 42 года, и я на своем веку видел много людей. Я тут прочитал в газете. Это правда, или нет? Вы - член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УПК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это Вы?". Годунок ответил: "Да". После этого Зеленский заставил его выйти из помещения, где проходила встреча. "Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть кричать".

Кроме того, Зеленский уже после встречи, когда ее участники начали расходиться, сказал, что хочет обратиться в СБУ по поводу Годунка. Президент говорил с кем-то из своего окружения, однако разговор из-за включенных микрофонов услышали присутствующие. В частности, Зеленский сказал: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта... Мне надо закончить с этим человеком".