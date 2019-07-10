«Позвоню Баканову по поводу этого черта»: Зеленский хочет обратиться в СБУ по вопросу чиновника Годунка (видео)

Ранее Зеленский со скандалом выгнал Годунка со встречи, когда последний признал, что у него есть судимость.

Президент Украины Владмир Зеленский хочет обратиться в СБУ по поводу бориспольского чиновника Ярослава Годунка, которого выгнал со встречи за криминальные страницы в его биографии.

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Как сообщает «Новое время», такое заявление Зеленский сделал уже по окончании встречи, когда участники начали расходиться. Президент говорил с кем-то из его своего окружения, однако разговор через включенные микрофоны услышали присутствующие.

В частности, глава государства решил позвонить и.о. главы СБУ Ивану Баканову.

«Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта… Мне надо закончить с этим человеком», – сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка покинуть мероприятие.

Во время мероприятия Годунок постоянно что-то выкрикивал с места, на что отреагировал президент. Сначала Зеленский дал ему возможность выступить на встрече и поделиться своим видением решения проблем с функционированием больницы.

После этого Зеленский сказал: "Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Мне почти 42 года, и я на своем веку видел много людей. Я тут прочитал в газете. Это правда, или нет? Вы - член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УПК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это Вы?».

Годунок ответил: "Да".

После этого Зеленский заставил его выйти из помещения, где проходила встреча. "Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть кричать".